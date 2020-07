Rio - O Parque Nacional da Tijuca decidiu fechar, a partir de sábado, o acesso à trilha da Pedra Bonita, um dos pontos turísticos mais visitados da unidade de conservação. Com a medida, não estará mais permitido fazer a trilha, mas permanecerá liberado o acesso à rampa de voo livre para quem for realizar esta atividade.



De acordo com o parque, a medida foi necessária diante dos episódios dos últimos dias, em que se constatou intensa aglomeração na trilha, no topo e em seu portão de acesso, além do descarte irregular de lixo na Pedra Bonita - mesmo depois de ações de fiscalização (com abertura de processo de multas por essas irregularidades) e de educação ambiental.

A manutenção do fechamento será avaliada semanalmente, caso o desrespeito persista nas outras áreas do parque, existe também a possibilidade de que elas também fechem. O Parque reforça o pedido aos visitantes para que se informem, antes de sair de casa, sobre as regras de visitação e que, durante a visita, obedeçam às normas.



Desde o dia 9 de julho, quando o parque reabriu parcialmente e com o objetivo de permitir a prática de atividades físicas, não está permitido, por exemplo:



Grupos com mais de 10 pessoas e sem distanciamento de dois metros entre cada indivíduo;

Ausência de máscara de proteção facial dentro da UC;

Descarte irregular de lixo dentro do Parque;

Fazer a trilha fora do horário de funcionamento, que é de 8h às 17h;

Acessar os mirantes interditados;

Acessar com veículos motorizados;

Tomar banho de cachoeiras e em outros corpos d'água - além das demais regras que estão disponíveis no link https://bit.ly/notasite080720 .