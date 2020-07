Rio - A partir desta segunda-feira (3), a Light começa a reabrir algumas agências comerciais, seguindo todos os protocolos de segurança para proteção de clientes e de colaboradores, de acordo com a empresa.

Voltarão a funcionar as unidades Centro (Av. Mal. Floriano, nº 168), Campo Grande (Av. Cesário de Melo, nº 3.489) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, nº 1.400). Também serão reabertas as agências dos demais municípios atendidos pela companhia. As outras agências da cidade do Rio voltarão a atender gradativamente, de acordo com a evolução do cenário de pandemia na cidade.

Ainda segundo a Light, os clientes que precisarem de atendimento em uma das agências devem agendar previamente o serviço, pelo WhatsApp da Light (99972-2519). Os mesmos deverão utilizar máscara e haverá limitação de ocupação na parte interna das agências.

Apesar da reabertura parcial das unidades, a empresa orienta que seus clientes busquem os canais virtuais, onde podem solicitar todos os serviços oferecidos pela empresa.

“Isto facilita o dia a dia de todos, garantindo a segurança dos consumidores e prezando pela saúde e bem-estar em tempos de pandemia ", diz Tatiana Celani, gerente de Serviços ao Cliente da Light.

Medidas de segurança

- Marcações visuais indicando o distanciamento seguro

- Medição de temperatura dos clientes

- Reforço na limpeza das agências

- Disponibilização de álcool gel (70%) em todas as agências;

- Uso de equipamento de proteção por parte de seus atendentes, como máscaras e viseiras

- Marcações nas calçadas para manter o distanciamento entre clientes, em caso de filas.

Confira os canais de atendimento virtual:

Agência Virtual – agenciavirtual.light.com.br/agv

Redes Sociais - @lightclientes e facebook.com/lightclientes

Call Center Light – Disque-Light Comercial: 0800 282 0120 / Disque-Light Emergência: 0800 021 0196