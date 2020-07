Rio - Após três dias de combate às chamas, o Corpo de Bombeiros extinguiu, nesta quarta-feira, 29, os incêndios florestais que atingiram duas Áreas de Proteção Ambiental na Região Serrana: a Reserva Biológica Estadual de Araras (Rebio Araras) e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), em Petrópolis. Os militares seguem atuando nas localidades, realizando o trabalho de rescaldo, para impedir o retorno do fogo.



De acordo com os bombeiros, as operações na Região Serrana contaram com o apoio de mais de 20 viaturas, drones e uma aeronave. Participaram da força-tarefa mais de 100 bombeiros, guarda parques, brigadistas e agentes de órgãos externos, entre eles Inea (Instituto Estadual do Ambiente), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Defesa Civil e Guarda Civil de Petrópolis.

Incêncio criminoso