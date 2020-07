Rio - Acusado de matar uma bebê de apenas dois anos de idade, Leandro Lopes de Melo, o Leandro Loft, de 36 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por policiais da 93ª DP (Volta Redonda). O crime aconteceu em março de 2007, na favela da Vila Vintém.

De acordo com a Polícia Civil, a menina foi morta durante uma guerra entre traficantes rivais da comunidade do Fumacê, ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), e da Vila Vintém, ligados à facção Amigo dos Amigos (ADA).



Os agentes explicaram que, na época, os confrontos armados eram frequentes. Leandro Loft integrava o tráfico do Fumacê e o padrasto de Maria Fernanda Guerra de Santana era apontado como membro da quadrilha rival.



Segundo a distrital, Maria Fernanda foi baleada por Loft, enquanto andava de bicicleta pelas ruas da Vila Vintém. Os disparos tinham como alvo o seu padrasto.



Após três dias de vigilância, os policiais da 93ª DP encontraram Leandro Loft na Rua da Cegonha, em Bangu. Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido. Contra o criminoso, foi cumprido mandado de prisão condenatória que o atingiu com 23 anos de reclusão.