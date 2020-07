Rio - Joias que pertenciam ao ex-governador Sérgio Cabral foram a leilão extrajudicial nesta quarta-feira, às 14h30 . Ao todo, foram 20 lotes que ofereceram 15 diamantes e 5 barras de ouro 24 quilates. O valor arrematado foi de R$ 4,6 milhões. O pregão foi autorizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad).

Uma barra de ouro de 500 gramas e 24 quilates avaliada em R$ 92.000,00, foi arrematada por R$ 157.000,00. A peça teve 24 lances ao todo. O maior valor arrecadado foi por uma pedra de diamante. O preço inicial era de R$ 246.492,80, a mesma foi arrematada por R$ 335.000,00.

De acordo com a Depaula Leilões, empresa que realizou o leilão, o dinheiro arrecadado será depositado em juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e depois com a finalização do processo, os recursos serão repassados para o Ministério da Justiça e o Fundo Antidrogas.

Além disso, 40% do valor arrecadado com os lotes será destinado para estruturar e equipar as forças policiais responsáveis pela apreensão das joias.

Para participar, os interessados tinham que se inscrever no site, com pelo menos, 48 horas de antecedência ao início do fechamento do leilão, para análise dos dados do cadastro e confirmação da participação. Todos tinham que observar as regras estabelecidas e aceitar as condições de vendas previstas.