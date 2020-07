Patrulha Ambiental resgata filhote de tamanduá em casa no Jardim Botânico

Rio - A Prefeitura do Rio usou a sua Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Municipal, e resgatou um tamanduá no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na quarta-feira. Segundo o órgão, são raros os resgates desses animais.



O tamanduá resgatado é um filhote que perdeu-se da família e entrou numa casa da Rua Jardim Botânico. O morador chamou a Prefeitura, que acionou a Patrulha Ambiental para fazer o resgate. O animal foi encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras) da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena.