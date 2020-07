Chuva provoca bolsões d'água no Rio

Rio - Com o deslocamento de uma frente fria pela Região Sudeste, o tempo ficou instável na cidade do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Desde a manhã de hoje, o céu está encoberto com chuva fraca a moderada, segundo o Sistema Alerta Rio.

De acordo com o Centro de Operações (COR), há registro de bolsões d'água em vias de Botafogo, Lagoa e Catete, na Zona Sul. Equipes da prefeitura trabalham no escoamento do acúmulo de água.

BOTAFOGO: equipes da prefeitura trabalham no escoamento de acúmulo de água na Praia de Botafogo, na altura do edifício Argentina. #zonasul pic.twitter.com/Wn5tULnNle — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 30, 2020 No Centro, o VLT chegou a ter a circulação parcialmente interrompida nas linhas 1 e 2. Às 14h35, o serviço foi retomado. No Centro, o VLT chegou a ter a circulação parcialmente interrompida nas linhas 1 e 2. Às 14h35, o serviço foi retomado.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca válido para a cidade do Rio. Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla, das 15h desta quinta-feira às 9h de sábado.

O Município permanece em estágio de alerta, desde as 18h do dia 16 de março, devido ao aumento do número de casos de covid-19 no Rio.