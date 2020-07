PM de folga é baleado em supermercado na Zona Oeste

Rio - Um policial militar foi baleado, na tarde desta quinta-feira, em um supermercado em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, a vítima estava de folga e foi ferida no tórax durante uma tentativa de roubo no estabelecimento na Rua Limites. Os criminosos fugiram.

Ainda segundo a PM, o militar está sendo atendido no centro do cirúrgico do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência segue em andamento.