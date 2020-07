Homens suspeitos de roubar carro são agredidos em São Gonçalo; um deles morreu

Rio - Três homens, identificados como Daniel Faria Carneiro, de 21 anos, Ryan Leonardo Gomes Leite Araújo, de 18 e Jhonatan Passos Lemes, de 24, foram agredidos na tarde desta quinta-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, suspeitos de roubar um veículo na região. Um deles, Jhonatan Lemes, não resistiu e morreu.

De acordo com as primeiras informações, o trio teria sofrido as agressões por traficantes do local, após os bandidos ficarem sabendo do roubo. Até às 20h, Daniel permanecia na unidade de saúde em observação. Ryan foi medicado e preso logo após, segundo informações da Prefeitura de São Gonçalo.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar a entrada de homens feridos em um posto de saúde de São Gonçalo, na Praça do Zé Garoto. Chegando ao local, os agentes constataram o fato. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

A Polícia Civil ainda não deu retorno sobre o caso.