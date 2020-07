'Rainha das plásticas' anuncia em site que é pré-candidata a vereadora

Rio - Autointitulada "Rainha das plásticas", Wania Tavares fez uma publicação em seu site indicando que seria pré-candidata a vereadora. A empresária publicou uma imagem com o anúncio. Dona da clínica em que MC Atrevida fez um procedimento estético antes de morrer, a empresária presta depoimento nesta sexta-feira na 20ª DP (Vila Isabel) , que investiga o caso.

Wania Tavares usou sua conta no Instagram para se defender na quinta-feira. Ela disse que estava com a "consciência tranquila". Na quinta-feira a clínica, que fica em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, foi interditada pela Vigilância Sanitária por falta de licença sanitária e de autorização para serviços de internação.

Entenda o caso

A funkeira Fernanda Rodrigues, de 44 anos, conhecida como MC Atrevida, morreu, na última segunda-feira, depois de fazer uma cirurgia de lipoescultura em uma clínica em Vila Isabel, na Zona Norte. No dia 16 de julho, ela realizou o procedimento estético para retirar gordura das costas e colocar nos glúteos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda deu entrada na emergência do complexo hospitalar Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte, no domingo passado, com fortes dores. No declaração de óbito, a causa da morte consta como septicemia (infecção generalizada) e infecção cutânea.



Em nota, a pasta também que a paciente foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, "mas morreu no dia seguinte e seu corpo foi encaminhado para o IML, que tem a responsabilidade de determinar o que causou o óbito'.

“A clínica não tem preparação nenhuma para fazer uma cirurgia, não tem balão de oxigênio e nem CTI. Após a morte da Fernanda, outras famílias apareceram dizendo que parentes morreram após procedimentos nessa clínica, mas ficaram com medo de denunciar por causa de ameaças”, disse a jornalista Luciana Picorelli, amiga de Fernanda.



De acordo com Luciana, o advogado da família iria entrar ontem com pedido de prisão preventiva contra a dona da clínica, Wania Tavares, que se intitula como “Rainha das Plásticas”. Procurada, Wania não se pronunciou até o fechamento desta edição.



Em uma live publicada no Instagram, Wania disse que está com a "consciência tranquila". "Como vai sair na TV, eu já vou explanando porque vocês têm o direito de já saber. Eu estou com a minha consciência supertranquila quanto ao procedimento, que foi feito corretamente", esclareceu.



Wania levantou a hipótese da MC já ter feito outro procedimento, anteriormente, com outro produto que possa ter reagido à gordura injetada em sua clínica. "Conversando com a filha dela, a filha dela falou: ' Deixa eu te perguntar, o que foi colocado na bunda dela, porque a médica disse que pode ter sido colocada alguma mistura?'. Wania argumentou que a pergunta da médica, a fez pensar que Fernanda Rodrigues já pudesse ter feito outra intervenção, já que ela diz não ter sido injetado silicone industrial em sua clínica.



O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) esclareceu, em nota, que irá apurar os fatos em questão, por meio de sindicância. "Este procedimento é sigiloso, seguindo as normas do Código de Processo Ético Profissional".