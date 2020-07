Capivara é resgatada na Praia do Leblon

Capivara - Divulgação / Guarda Municipal

Rio - Agentes da Patrulha Ambiental resgataram nesta sexta-feira uma capivara que apareceu na faixa de areia da Praia do Leblon, na altura do posto 12, na Zona Sul do Rio.Após receberem a informação através das redes sociais, a patrulha foi até a praia para constatar se a capivara ainda se encontrava no local e realizar o resgate.Ao encontrarem o animal no espelho d’água da praia, os guardas municipais fizeram a captura dentro da água, onde o animal tentou se esconder. Após o resgate, os agentes constataram que a capivara se encontrava saudável, não sendo necessário levá-la para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá (CRAS).A capivara já foi devolvida à natureza, sendo solta no Parque Natural Municipal de Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentarem. A Central 1746 funciona 24 horas.