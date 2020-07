Tiroteio em cemitÃ©rio deixa dois feridos em NiterÃ³i

Rio - Dois homens foram baleados, nesta sexta, durante um tiroteio entre bandidos e PMs no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM foi até o cemitério checar uma informação de que havia indivíduos armados no interior do local.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo e houve confronto. Na ação dois homens foram baleados e socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Com eles foram apreendidos uma metralhadora, um revólver calibre 38, rádios transmissores e material entorpecente ainda não contabilizado. A ocorrência em andamento.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou.