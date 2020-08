Rio - Uma briga de torcida no Largo do Bicão, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio, assustou moradores na manhã deste sábado. A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do 41ºBPM (Irajá) foram deslocados para verificar a ocorrência, mas quando os militares chegaram, a situação já havia sido dispersada.

Confronto hoje no Bicao. Tricolores X Botafoguenses e Vascainos pic.twitter.com/2t63z1EQ5M — Choque de Torcidas - RJ (@choque_rj) August 1, 2020

Não houve detidos até o momento ou informações de possíveis feridos.

Em vídeos gravados por moradores é possível observar dezenas de homens arremessando materiais uns nos outros e entoando gritos.

Neste sábado, Fluminense e Botafogo têm um amistoso marcado para as 19h no Estádio Nilton Santos.