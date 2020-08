Rio - A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou que centenas de policiais militares do Rio são suspeitos de terem recebido irregularmente o auxílio emergencial do Governo Federal. O Tribunal de Contas do Estado auxilia a CGU nesta investigação. A Polícia Militar informa que a Diretoria Geral de Pessoal (DGP) está reunindo as informações prestadas por cada uma das unidades operacionais e administrativas da Corporação a respeitos dos policiais militares, cujos CPFs fazem parte do relatório do TCE-RJ. A informação foi publicada neste domingo pelo jornal O Globo e confirmada pelo O Dia.

Foi formada uma comissão na DGP para avaliar cada um desses relatórios e, se for o caso, determinar novas diligências.



Após essa etapa, os processos serão remetidos para a Corregedoria Geral da Polícia Militar que irá apurar os casos individualmente para dar sustentação às medidas subsequentes que serão adotadas pela área correcional da Corporação.



A Polícia Militar ressalta que não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus integrantes, mas respeita o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.