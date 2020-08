Problema em sistema faz Rio registrar sÃ³ 12 novos casos e 16 mortes por covid-19 neste domingo

Rio - O Rio de Janeiro registrou 16 mortes por covid-19 e 12 novos casos da doença no período de 24 horas, de acordo com o boletim divulgado na noite deste domingo (2) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo a pasta, os números abaixo da média desta semana podem ser explicados por causa de problemas na geração da base de dados de ontem para hoje

"O número de casos e óbitos não refletem as notificações inseridas nos sistemas de informação no período. Os registros serão atualizados nos próximos boletins", informou a SES.

No boletim deste domingo, o Rio registra 167.225 casos confirmados e 13.572 óbitos. Há ainda 996 óbitos em investigação e 323 foram descartados. Entre os casos confirmados, 143.822 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 71.802

Niterói – 9.079

São Gonçalo – 8.572

Duque de Caxias – 6.417

Macaé – 5.647

Nova Iguaçu – 4.188

Angra dos Reis – 3.822

Volta Redonda – 3.538

Itaboraí – 3.353

Campos dos Goytacazes – 3.063

Magé – 2.512

Teresópolis – 2.473

São João de Meriti – 2.345

Belford Roxo – 2.205

Maricá – 2.166

Queimados – 2.022

Itaguaí – 1.871

Itaperuna – 1.755

Cabo Frio – 1.479

Nova Friburgo – 1.325

Petrópolis – 1.264

Rio das Ostras – 1.247

Guapimirim – 1.182

Três Rios – 1.174

Resende – 1.113

Mesquita – 1.003

Nilópolis – 935

Rio Bonito – 905

Barra Mansa – 878

São Pedro da Aldeia – 790

Santo Antônio de Pádua – 743

Barra do Piraí – 686

Araruama – 651

Saquarema – 635

Paraíba do Sul – 631

Seropédica – 607

Tanguá – 607

Casimiro de Abreu – 589

São João da Barra – 574

Mangaratiba – 562

Vassouras – 515

Paraty – 513

Paracambi – 492

Cachoeiras de Macacu – 464

Piraí – 423

Bom Jesus do Itabapoana – 412

São Francisco de Itabapoana – 397

Conceição de Macabu – 371

Iguaba Grande – 338

Porciúncula – 336

Valença – 332

São José do Vale do Rio Preto – 325

Pinheiral – 311

Quissamã – 310

Natividade – 284

Miracema – 251

Armação dos Búzios – 243

Sapucaia – 239

Itaocara – 229

Japeri – 229

Carapebus – 218

Italva – 212

Miguel Pereira – 210

Rio Claro – 210

São Fidélis – 205

Cardoso Moreira – 202

Laje do Muriaé – 199

Porto Real – 187

Itatiaia – 168

Paty do Alferes – 154

Aperibé – 143

Varre-Sai – 140

Areal – 123

São José de Ubá – 123

Arraial do Cabo – 121

Silva Jardim – 116

Cambuci – 103

Carmo – 99

Mendes – 98

Engenheiro Paulo de Frontin – 97

Cordeiro – 96

Bom Jardim – 95

Comendador Levy Gasparian – 87

Santa Maria Madalena – 85

Quatis – 57

Trajano de Moraes – 47

Cantagalo – 46

Duas Barras – 43

Macuco – 43

Sumidouro – 43

São Sebastião do Alto – 17

Rio das Flores – 14



As 13.572 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro – 8.358

São Gonçalo – 593

Duque de Caxias – 578

Nova Iguaçu – 431

São João de Meriti – 323

Niterói – 309

Campos dos Goytacazes – 211

Belford Roxo – 209

Itaboraí – 169

Magé – 160

Petrópolis – 145

Mesquita – 136

Nilópolis – 126

Volta Redonda – 119

Angra dos Reis – 115

Macaé – 115

Itaguaí – 91

Teresópolis – 88

Maricá – 83

Cabo Frio – 81

Barra Mansa – 71

Nova Friburgo – 64

Rio das Ostras – 60

Resende – 48

Três Rios – 45

Guapimirim – 44

Saquarema – 43

Araruama – 42

Queimados – 41

Seropédica – 41

Barra do Piraí – 37

Tanguá – 36

Rio Bonito – 34

Itaperuna – 30

Mangaratiba – 29

Cachoeiras de Macacu – 25

Paracambi – 24

Iguaba Grande – 23

Paraty – 23

Paraíba do Sul – 22

Sapucaia – 22

São Francisco de Itabapoana – 20

Japeri – 19

Vassouras – 19

Casimiro de Abreu – 17

São Pedro da Aldeia – 17

São Fidélis – 15

Bom Jesus do Itabapoana – 13

Itaocara – 13

Quissamã – 13

São José do Vale do Rio Preto – 13

Miguel Pereira – 11

Armação dos Búzios – 10

Pinheiral – 10

Porciúncula – 10

Rio Claro – 10

Valença – 10

São João da Barra – 9

Piraí – 8

Sumidouro – 8

Conceição de Macabu – 6

Porto Real – 6

Santo Antônio de Pádua – 6

Aperibé – 5

Arraial do Cabo – 5

Italva – 5

Paty do Alferes – 5

Carapebus – 4

Itatiaia – 4

Silva Jardim – 4

Areal – 3

Bom Jardim – 3

Engenheiro Paulo de Frontin – 3

Miracema – 3

Natividade – 3

Carmo – 2

Macuco – 2

Mendes – 2

Rio das Flores – 2

Santa Maria Madalena – 2

Cambuci – 1

Cantagalo – 1

Cardoso Moreira – 1

Comendador Levy Gasparian – 1

Cordeiro – 1

Duas Barras – 1

Quatis – 1

São Sebastião do Alto – 1