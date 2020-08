Prefeitura fiscaliza 122 estabelecimentos no primeiro fim de semana da fase 5

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, realizou 122 inspeções em estabelecimentos de diversos segmentos no primeiro fim de semana da fase 5, iniciada neste sábado. As ações resultaram em 59 multas aplicadas a bares, restaurantes, quiosques e até a uma casa de festas na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste, que realizava um evento com música, atividade ainda não autorizada a funcionar. O estabelecimento foi multado por falta de higiene e por permitir a circulação de pessoas sem máscara.



A inspeção na casa de festa que fica na Estrada da Ilha, número 3.110, na Ilha de Guaratiba, foi feita por um dos comboios conduzidos pela Vigilância Sanitária e integrados por equipes de órgãos como a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar que dispersou o evento. Além das infrações, a subsecretaria ligada à Secretaria Municipal de Saúde emitiu um termo de intimação para que o espaço faça as adequações estruturais necessárias.



Entre outras irregularidades flagradas pela Vigilância Sanitária nas ações deste fim de semana estão a falta ausência de licença sanitária e o não cumprimento de outras normas exigidas no enfrentamento à covid-19, como o distanciamento de dois metros entre as pessoas e mesas e demais medidas estabelecidas nas Regras de Ouro e nos protocolos higiênico-sanitários preventivos ao novo coronavírus.