Guada Municipal multa 123 pessoas no primeiro fim de semana da Fase 5 de flexibilização

Galeria de Fotos Domingo de sol na praia de Ipanema Gilvan de Souza / Agencia O Dia Domingo de sol na praia de Ipanema Gilvan de Souza / Agencia O Dia Areia cheia na Praia de Ipanema contrariou a proibição da prefeitura Gilvan de Souza / Agencia O Dia Domingo de sol na praia de Ipanema Gilvan de Souza / Agência O Dia Movimentação nas praias do Arpoador e Leme neste domingo Gilvan de Souza / Agencia O Dia Rio - A Guarda Municipal multou 123 pessoas por desrespeitarem as regras contra as medidas de prevenção ao coronavírus neste final de semana, o primeiro da Fase 5 de flexibilização . Segundo o órgão, 63 foram multadas no sábado e 60 no domingo após serem flagradas sem máscaras de proteção facial. A prefeitura do Rio também realizou fiscalização em 122 inspeções em estabelecimentos de diversos segmentos

As praias do Rio registraram aglomeração neste domingo, com diversos banhistas insistindo em permanecer nas areias das praias e pessoas desrespeitando as medidas de prevenção. Segundo a GM, os agentes realizaram patrulhamento na orla das Zonas Sul e Oeste da cidade e cerca de 400 pessoas foram orientadas e retiradas da areia após abordagem.

Um homem chegou a ser conduzido para a 12ª DP (Copacabana) após se recusar a fornecer identificação aos guardas ao ser flagrado sem máscara de proteção na praia de Copacabana. Ele foi multado na delegacia.

Entre os dias 5 de junho e 26 de julho, a Guarda Municipal registrou 3.677 infrações sanitárias em 55 dias de fiscalização. Do total de infrações aplicadas até o dia 26 de julho, 2.843 foram pela falta do uso de máscaras.