Investigação revela desvio de armas do Exército para colecionadores e parentes

Rio - Uma investigação do Ministério Público Militar (MPM) e do Exército descobriu um esquema de desvios de armas do Exército para colecionadores, militares e familiares. Os desvios aconteciam no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar (Rio de Janeiro e Espírito Santo).

O MPM identificou três irregularidades praticadas no SFPC da 1ª Região Militar:

. Desvio de armas entregues para destruição ou para retorno à cadeia de suprimentos do Exército para colecionadores, militares e familiares;

. Desvio de armas destinadas à destruição decorrente do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre o Exército e o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, que permitiu a destruição de armas de fogo e munições apreendidas que estavam sob a guarda do Poder Judiciário

. Tentativa de forjar legalidade em armas contrabandeadas e adquiridas ou apreendidas ilegalmente.

Uma operação deflagrada na sexta-feira cumpriu mandados de busca e apreensão com o objetivo recuperar 119 armamentos em endereços relacionados a 13 pessoas físicas e uma jurídica, colecionadores, militares e civis, sendo um deles foragido da Justiça Militar com condenação já transitada em julgado. Foram cumpridos mandados no Rio de Janeiro, Espírito Santos, Paraná e no Distrito Federal. Foram realizadas duas prisões em flagrante.

Além das 101 armas objeto da investigação, outras 81 armas em situação irregular também foram apreendidas, bem como munições de diversos calibres, peças e acessórios de vários tipos de armamentos.



O Ministério Público Militar designou membros da Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro para, em atuação conjunta, apurar o desvio de armas e munições na 1ª Região Militar. O pedido de busca e apreensão foi requerido pelo grupo, que também acompanhou a operação, coordenada pelo Comando Militar do Leste, e que contou ainda com o apoio da Polícia Federal, Polícia Civil e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).