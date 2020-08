HFB retoma atendimento normal no prédio destinado à covid-19

Profissionais do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) foram pegos de surpresa, na última semana, com a informação de que os atendimentos de diversas especialidades, como nefrologia, urologia e cirurgias eletivas, seriam retomados a partir desta segunda-feira. Os pacientes desses serviços vão ocupar dependências do prédio 1, onde continuam internados pacientes com covid-19: 36 ao todo, segundo boletim de sábado. Os profissionais afirmam que não houve divulgação de protocolos para garantir fluxo de atendimento que impeça contaminação no edifício, nem treinamento com base em normas de segurança. O edifício havia sido fechado, em março, para anteder exclusivamente os pacientes de covid-19.

Na última quinta-feira, funcionários fizeram a desinfecção do segundo pavimento, que estava funcionando como CTI para covid-19. O andar está previsto para receber pacientes sem coronavírus, assim como as clínicas médicas masculina e feminina e salas de cirurgia e pós-operatório nos demais andares do prédio de cinco pavimentos. Já os pacientes de covid-19 foram transferidos para o terceiro andar.

Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio, Mônica Armada chama atenção para o risco de contaminação de pacientes que passaram por transplante de rim caso voltem a ser atendidos no prédio 1: "São pacientes que tomam imunossupressores para não haver rejeição ao órgão. Eles têm imunidade comprometida e podem contrair covid-19 no HFB caso não haja protocolo rígido de segurança. O hospital foi transformado em referência para covid-19 a toque de caixa, com uma sucessão de erros. Parece que o mesmo está acontecendo agora na reabertura".

Pacientes com covid-19 foram para o terceiro andar do prédio 1. Espaço no segundo andar foi higienizado para receber enfermos sem a doença - Fotos de leitor

Em mensagens trocadas na quinta-feira, em grupo de WhatsApp, funcionários manifestaram outras preocupações. 'Gostaria de saber se todos os pacientes para cirurgia eletiva serão testados (para covid-19)'. Outro profissional responde: 'Paciente de emergência cirúrgica, sem resultado de PCR (teste para covid-19) será tratado como suspeito. Pacientes eletivos cirúrgicos serão swabados (testados) na semana anterior à internação'.

"Se a direção definiu normas de segurança, elas não foram divulgadas amplamente em todo o hospital. Isso é importante, pois pode haver remanejamento de funções", diz um enfermeiro.