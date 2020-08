Polícia procura suspeito de encomendar morte de professor que levou 11 tiros

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz pedindo informações que levem a localização e prisão de Marcos de Azevedo, de 50 anos. Ele é o principal suspeito de encomendar a morte de Márcio Cezar Zukoff da Costa Rodrigues, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ele já é considerado foragido da Justiça.



O crime aconteceu no dia 17 de julho, quando a vítima saía de sua residência na Avenida Ministro Salgado Filho, na orla do município, para pegar um carro de serviço de aplicativo. Pouco depois de entrar no veículo, ele foi surpreendido por dois homens num Audi preto, que dispararam diversas vezes contra ele. Com pelo menos onze perfurações no corpo, Márcio foi levado ao hospital em estado grave, mas sobreviveu aos tiros.



Agentes da 124ª DP (Saquarema) receberam diversas informações sobre uma briga entre Márcio e Marcos, dono do espaço onde funciona sua academia. A vítima devia aluguéis e estaria fazendo mudanças estruturais no imóvel sem a autorização do proprietário, o que vinha causando uma série de desentendimentos entre os dois. O maior deles, algumas semanas antes do crime, foi quando Márcio, a vítima dos disparos, foi até Marcos com uma arma, ameaçando-o. Para a polícia, a família de Márcio afirmou que tratava-se apenas de uma pistola de airsoft.



De acordo com a investigação, foi depois de registrar queixa contra Márcio e mover uma ação judicial contra ele, que Marcos passou a arquitetar o plano para matá-lo. A trama começou a ser descoberta há cerca de dez dias, quando policiais conseguiram prender Bruno de Oliveira, de 35 anos: detido por tentar matar o atual parceiro de uma ex-namorada, ele acabou também confessando ter atirado contra Márcio Zukoff com dois revólveres em junho.



A investigação foi totalmente concluída e, então, equipes da 124ª DP (Saquarema) foram às ruas para prender Marcos de Azevedo, conhecido na cidade, por ter diversos imóveis, apontado como mandante do crime, e Magno da Silva Macedo, que seria o motorista do Audi utilizado na emboscada. Magno foi preso em sua casa. Marcos, no entanto, não foi encontrado, e a polícia já o considera foragido.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização Marcos de Azevedo, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados, e em todos os casos O Anonimato é garantido.



Todas as informações serão encaminhadas para 124ª DP encarregada do caso e do inquérito criminal.