Vídeo: PM encontra local que estava sendo preparado para extração de ouro

Muriaé - A Polícia Militar encontrou, nesta segunda-feira, um local que estava sendo preparado para extração de ouro no Rio Muriaé, em Itaperuna, no Estado do Rio. Segundo a polícia, a instalação era potencialmente poluidora e foi localizada nesta manhã. Ninguém foi preso.

Policiais militares do #CPAm encontram local que estava sendo preparado para extração de ouro no Rio Muriaé. A instalação potencialmente poluidora foi localizada nesta manhã, no município de Itaperuna. O caso foi registrado na #143DP.#PMERJ #PolíciaAmbiental #SempreAtuante pic.twitter.com/9UwdxJxqbo — @pmerj (@PMERJ) August 3, 2020

Procurada, a Polícia Civil declarou que um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna).