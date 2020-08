Prefeitura recolhe gatos em praça na Vila Valqueire

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, e a Prefeitura do Rio recolheram nesta segunda-feira (3) gatos numa praça de Vila Valqueire, na Zona Oeste.

Os animais foram vão ser castrados, vermifugados e vacinados. Eles foram levados para a Fazenda Modelo. Há anos os gatos são cuidados pelos moradores dos arredores da praça. Os bichos têm até nome.

Na semana passada, moradores e protetores de animais denunciaram à polícia a suspeita de envenenamento de gatos em uma praça em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. Desde o início do mês, pelo menos 30, dos 100 animais que vivem no local, apareceram mortos.

O caso foi denunciado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e os corpos dos animais estão passando por necrópsia no Instituto Jorge Vaitsman, da Prefeitura do Rio.

A polícia está investigando se os gatos que morreram foram envenenados.