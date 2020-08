Rio - Policiais militares realizam operação em três comunidades da Zona Norte do Rio na manhã desta terça-feira. Agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda), 14ºBPM (Bangu), 41ºBPM (Irajá) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão atuando nas comunidades do Muquiço e da Palmeirinha e 16ºBPM (Olaria), com apoio de unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área, atuam na Cidade Alta.

Na região da Palmeirinha e Muquiço, agentes do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) também participam das ações.

Segundo a PM, as ações tem como objetivo a retirada de barricadas colocadas em vias de acesso nestas regiões.

Até o momento não há balanço da ação.