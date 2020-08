Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) instalou uma barreira nesta terça-feira para tentar conter o vazamento de óleo em um lago da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Apesar das bóias, ainda há manchas espalhadas pela água. A medida é uma ação emergencial para reter o líquido. Um caminhão é aguardado no local para retirar o óleo por meio de uma bomba de sucção.

Na segunda-feira, equipes estiveram no local para coletar amostras de água com o objetivo de identificar a origem do material.

Galeria de Fotos Bóias de contenção foram instaladas para conter óleo de derramamento na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz Bóias de contenção foram instaladas para conter óleo de derramamento na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz/ Agência O DIA Animais nadando em óleo que vazou em lado da Quinta da Boa Vista Estefan Radovicz / Agência O Dia Vazamento está sendo investigado pelo Inea Estefan Radovicz / Agência O Dia Barreira foi instalada para conter vazamento de óleo em lago da Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia Fiscais do Inea e da Prefeitura estiveram na Quinta da Boa Vista para verificar vazamento de substância escura e com forte cheiro de óleo em um dos lagos do local Estefan Radovicz / Agência O Dia Rio - 03082020 - Fiscais do INEA e da Prefeitura, estiveram na Quinta da Boa Vista para verificar vazamento de substância escura e com forte cheiro de óleo em um dos lagos do local.Foto:Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline Estefan Radovicz / Agência O Dia Animais que vivem no parque foram recolhidos por veterinários Estefan Radovicz / Agência O Dia Fiscais resgatam animal que estava em lago atingido por óleo Estefan Radovicz / Agência O Dia

O Inea informou que realizou uma vistoria e irá avaliar a denúncia de contaminação nas águas dos lagos internos do parque. A coleta do resíduo foi encaminhada ao laboratório do órgão ambiental estadual para análise.



"O Inea está investigando a origem do óleo e informa que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro administra a Quinta da Boa Vista", finalizou. Procurada, a prefeitura informou que "a investigação concentrou-se na denúncia de possível descarte de combustível nas galerias de águas pluviais por um caminhão tanque durante a madrugada. A Patrulha Ambiental solicitou imagens das câmeras de vigilância do entorno do parque."



Em entrevista ao DIA o ambientalista e membro fundador do Movimento Baía Viva, Sérgio Ricardo Verde, informou que no local há vários bares, restaurantes e oficinas que podem ter ocasionado o vazamento. "A partir da análise e do laudo técnico, vão identificar se foi um crime doloso; se ele foi provocado, se foi um descuido, se a fonte geradora tinha uma estação de tratamento de efluentes e tudo mais", disse Sérgio.



O ambientalista também comentou que possivelmente será investigado se o local possuía uma estação de tratamento de efluentes. "O responsável terá que fazer a reparação do dano ambiental, então cabe aos órgãos a partir da constatação da presença do óleo, estimar qual foi o dano causado. Se provocou mortandade de peixe, qual o volume da água contaminada. Tem que ser averiguado se foi intencional ou não, e a partir daí será estimado um valor a ser pago", finalizou.