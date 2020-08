Rio - Policiais Civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam, nesta terça-feira, um homem de 51 anos por seduzir e manter relações sexuais com a enteada desde que ela tinha 8 anos de idade, atualmente ela tem 12 anos. Ele tratava a menina como namorada e prometia se casar com ela. O suspeito foi encontrado e preso em uma casa no bairro União, em Belo Horizonte (MG).

Contra ele tinha uma mandado de prisão temporária por estupro de vulnerável, expedido pela 32ª Vara da Comarca da Capital (RJ), com base em investigações desenvolvidas pela especializada.

Em junho desse ano quando surgiu o boato que a vítima estaria namorando um menino da mesma faixa de idade, o abusador teria ficado transtornado e resolveu tirar satisfações com o garoto. A ação deixou a família desconfiada.

A vítima, que por medo nunca havia relatado as investidas do padrasto, revelou para uma tia os abusos sexuais cometidos por ele ao longo dos quatro anos. Após a revelação ele fugiu de casa com a roupa do corpo e não entrou mais em contato com a família.



As investigações apontaram que ele também havia abusado sexualmente de uma sobrinha no passado, atualmente com 36 anos de idade.



Nesta segunda-feira, agentes da DCAV foram para o estado de Minas Gerais após atividades de inteligência, monitoramento e troca de informações com a 11ª DP (Rocinha). Os policiais realizaram levamentos e buscas na Zona Rural da cidade de Lagoa Santa, com apoio da Polícia Civil de Minas. O homem foi encontrado em uma casa no bairro União, em Belo Horizonte.



Conduzido à delegacia de Lagoa Santa para a formalização da prisão, ele será encaminhado ao sistema penitenciário onde permanecerá preso e à disposição da justiça.