Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) fizeram uma operação, na manhã desta terça-feira, na Praça Vantuil Matos de Freitas, no Valqueire, onde mais de 30 gatos foram mortos ao longo do mês de julho. Os agentes recolheram imagens de pelo menos duas câmeras de segurança de prédios que ficam no entorno da praça para tentar identificar responsáveis pelo crime, e conversou com moradores, comerciantes e com as cuidadoras dos animais, que, segundo elas, vivem na praça há mais de 20 anos.

"Algumas pessoas estão sendo convocadas para prestar depoimento formal na delegacia. E estamos também em busca de imagens que possam nos ajudar a esclarecer o crime", disse um inspetor da DPMA, que recebeu apoio de policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (Cepam) durante a operação.

A operação foi acompanhada pela população, que está revoltada com o crime. Uma das cuidadoras que fez a denúncia na DPMA, a advogada Ivana Moreira, de 56 anos, contou que as ameaças aos gatos e mortes por envenenamento não são novidades no local.

"Sempre teve gente incomodada com a presença deles. Mas se esquecem que os animais são vítimas. Eles foram abandonados na praça e não têm para onde ir. É comum pessoas passarem pela praça e dizerem que vão jogar veneno para matar os bichos ou até mesmo ameaçar as cuidadoras. Isso acontece já não é de hoje", relata Ivone, que mantém, no Facebook, a página 'Projeto Castração Animal - Quem Ama Castra', voltada para cuidados médicos e adoção dos gatos da praça.

A aposentada Sueli Braga da Silva, de 69 anos, todos os dias vai à praça dar ração e água para os animais, que chama pelo nomes. Ela conta que já foi vítima de ataques no local. "Às vezes gritam coisas do tipo: 'Vai dar assistência a um orfanato, vai no asilo cuidar dos velhinhos...' Mas a minha causa é em prol dos animais. Eu sofro por eles. Nos últimos dias, têm sido difícil pra mim levantar da cama. Estou arrasada com as mortes", contou a aposentada, antes de dar ração aos bichos: "Faço isso diariamente há 20 anos. Faça chuva ou faça sol".

Sueli relata que cerca de 15 gatos já foram mortos por cães no local: "Pessoas vêm aqui e soltam os cães bravos em cima dos bichos. Os mais espertos conseguem escapar. Outros, não. É muito triste isso".

Suspeita de envenenamento

Vereadores da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio também acompanharam a operação. Presidente da comissão, Luiz Carlos Ramos Filho (PMN) lamentou que a legislação tenha pena branda para crimes de maus tratos contra animais.

"A Lei 9.605 prevê pagamento de cestas básicas, serviços comunitários, multa e pena de três meses a 1 ano, que raramente é aplicada. Há algumas PECs no Congresso para tentar tornar a lei mais rígida. Vamos acompanhar este caso do Valqueire e cobrar que os responsáveis sejam identificados e punidos".

Segundo o vereador Doutor Marcos Paulo (Psol), que é membro da comissão de Direitos dos Animais e preside a Comissão de Saúde Animal da Câmara do Rio, a principal hipótese para as mortes dos gatos é envenenamento:

"Eles apresentam sintomas clínicos que levam a crer que tenham sido envenenados, como salivação intensa e tremores. Um dos gatos está sendo necropsiado no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman. Vamos acompanhar o caso até que haja punição para os autores do crime.