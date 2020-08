Três pessoas são encaminhadas à delegacia após 'gato' de energia

Rio - Três pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, foram conduzidas à Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), por suspeita de furto de energia. A ação dos agentes foi resultado de uma operação realizada em Bangu, na Zona Oeste, em parceria com a Light.

De acordo com a companhia de luz, os “gatos” de energia, confirmados por agentes, foram identificados em três estabelecimentos comerciais. Em uma fábrica de salgados, técnicos identificaram que os equipamentos de medição de energia do local haviam sido adulterados. Desta forma, a maior parte do consumo da fábrica não estava sendo registrado pelo medidor de energia.

A empresa constatou ainda uma ligação clandestina em uma loja de piscinas e um medidor “fantasma” instalado em uma oficina mecânica de tratores. Nestes locais, toda a energia consumida era furtada direto da rede da Light.