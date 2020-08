Covid-19: interior do Rio em alerta

A pandemia do novo coronavírus tem se expandido cada vez mais em direção ao interior do Estado do Rio. Essa foi a terceira semana consecutiva que o Norte e Noroeste fluminenses registraram recorde de mortes por covid-19. Além disso, o número de casos confirmados da doença também registrou crescimento.

De acordo com o Painel Covid-19 Norte e Noroeste Fluminense, entre os dias 12 e 18 de julho foram registradas 59 mortes por conta da pandemia na região. Já na semana seguinte foram 65 novos óbitos e, nos últimos sete dias, o número de mortes semanais chegou a 69. Campos dos Goytacazes e Macaé foram os municípios que apresentaram um crescimento mais preocupante de mortes e casos.

Em Macaé, que tem realizado testagem em massa da população, o índice de novos infectados saltou de 516 para 682 entre 26 de julho e 1º de agosto. O número representa um aumento de 32,2%. Depois de atingir a marca de 296 registros entre 12 e 18 de julho, o aumento é de 404,8% na comparação com duas semanas atrás.

Campos dos Goytacazes teve a terceira semana consecutiva de alta no número de mortes por covid-19. Entre os dias 12 e 18 de julho, foram 16 óbitos. Na semana seguinte, entre 19 e 25 de julho, foram 21 mortes. E no período entre 26 de julho e 1º de agosto foram registrados 38 novos óbitos.

Segundo a médica Roberta França, a interiorização do vírus se deve ao fato da doença ter diferentes fases, inclusive dentro do mesmo estado. Para frear o avanço no interior do Rio, ela afirma ser fundamental entender que a pandemia não acabou. "Quando começa a ocorrer uma flexibilização antes da hora na capital, as cidades menores entendem que não precisa ter cuidados, como o uso de máscaras e álcool em gel. Esse descuido faz com que os índices cresçam nesses lugares", afirma a médica.

O DIA procurou as prefeituras de Campos e Macaé, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.