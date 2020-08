Suspeito de assassinato em PE é preso na Baixada

Rio - Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, na tarde desta terça-feira, no bairro Adrianópolis, Nova Iguaçu, Gleibson da Silva Meli, conhecido como 'Bão', por suspeita de homicídio. Gleibson tinha um mandado de prisão expedido pelo Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda, em Pernambuco, estado onde residia.



De acordo com as investigações da DHPP de Olinda, após um assassinato cometido em 2014 'Bão' fugiu para morar na Baixada Fluminense. Com as informações da especializada, agentes da 52ª DP levantaram que Gleibson estava trabalhando em um depósito de gás na Estrada Adrianópolis e, após dois dias de monitoramento no local, o prenderam.



O homem será encaminhado ao sistema penitenciário do estado de Pernambuco, onde responderá pela acusação.