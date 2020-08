Barra ganha o maior posto do Detran no estado

Rio - O governador Wilson Witzel inaugurou, nesta terça-feira, a expansão do posto do Detran, localizado no shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. A unidade se torna, a partir de agora, o maior posto de atendimento à população do estado e reúne, em um só local, todos os serviços do órgão.



"O Detran tem implementado avanços importantes no nosso governo, como, por exemplo, não ser mais necessário pegar o CRLV no posto, e sim acessá-lo eletronicamente. Essa e outras evoluções estão sendo realizadas para facilitar a vida da população fluminense. Cito também o programa Detran Seguro que, por causa da pandemia, não está acontecendo, mas é a vistoria nas ruas para fiscalizar quem não está de acordo com a legislação", disse Witzel.



De acordo com o Detran, no novo posto, com capacidade para atender cerca de duas mil pessoas por dia após o período de pandemia, são oferecidos os seguintes serviços: habilitação, documentação civil, clínica médica, posto de vistoria, pista de exames de direção e CRLV.

Ainda segundo o órgão, nos próximos dias será possível realizar a solicitação da primeira e segunda via da carteira de identidade. Serviços do setor de registro de veículos já estão sendo oferecidos, como licenciamento anual, transferência de propriedade, emplacamento e comunicação de venda.



Já na próxima semana, também será possível realizar exames teóricos e práticos para o processo de habilitação. A prioridade será para os candidatos que já estavam agendados antes da paralisação dos serviços.



"Este novo posto servirá de referência para os demais que o Detran pretende expandir. Os bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Grande Jacarepaguá, Vargens Pequena e Grande e entorno englobam a área de abrangência, em um total de 750 mil pessoas que vão poder usufruir dos serviços em um ambiente limpo, arejado e seguro", disse o presidente do Detran, Marcello Braga Maia.



Nova unidade do SINE também é inaugurada



Witzel inaugurou, ainda, a nova instalação do Sistema Nacional de Emprego (SINE), que fica no mesmo shopping. O programa, do governo federal, é administrado no território fluminense pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Este é o primeiro posto que seguirá o novo conceito de atendimento, com a oferta de mais serviços.



"Este novo SINE é mais um esforço do Governo do Estado para ajudar as pessoas a encontrarem emprego. E vai além disso: o Estado, através da Agerio, também está à disposição dos empresários com uma linha de crédito de, aproximadamente, R$ 200 milhões para investimentos no Rio de Janeiro com juros de 2% ao ano. Esta é a missão da nossa gestão: ajudar na retomada da economia fluminense", completou o governador.



A área de abrangência do novo posto atende os moradores dos bairros da Barra da Tijuca, além da Taquara, Tanque, Freguesia, Gardênia Azul, Anil e Pechincha.



Neste período de pandemia, o atendimento ao público será feito com atendimento prévio por três servidores estaduais através do canal digital saaweb.mte.gov.br. Neste primeiro momento, a estimativa é realizar 25 atendimentos por dia, respeitando os procedimentos para controle do novo coronavírus.