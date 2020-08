Detran-RJ reabre mais onze postos para serviços de veículos

Rio - O Detran-RJ reabre, nesta quarta-feira, mais 11 postos no estado para realizar os serviços de registro de veículos oferecidos em sistema de drive-thru. Com o retorno das atividades dessas unidades, passam a ser oferecidos mais de 8 mil procedimentos por dia nos 31 postos de vistoria em funcionamento.

Será possível realizar o licenciamento anual, primeira licença, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, alteração de característica, transferência de propriedade, entre outros serviços, nos seguintes postos reabertos:

- Campo Grande (capital);

- Belford Roxo,

- Nilópolis,

- Queimados,

- Barra Mansa,

- Resende,

- Vassouras,

- Araruama,

- Búzios,

- Teresópolis

- Bom Jesus do Itabapoana

O horário de funcionamento também será das, como ocorre nas outrasque já estão em funcionamento drive-thru. A lista com os 35 locais com serviços disponíveis para veículos está disponível no site Para a realização dos serviços é necessário(exceto para troca de placas e comunicação de venda, com limitação de 20 por dia) pelo site ou pelo teleatendimento (21).Por conta dado coronavírus, o governador do estado suspendeu a exigência depara o licenciamento anual de 2020 dos, de, e. Dessa forma, nenhum veículo do estado do Rio passará pelo procedimento de vistoria no serviço de licenciamento anual, neste período.Exceto para os serviços de segunda via do CRV (Certificado de Registro do Veículo) e para Trocas de Propriedade, transferências de jurisdição (mudança no registro do estado) e de município, onde a vistoria continua obrigatória para todos os tipos de veículos.O licenciamento anual, emissão dopoderá ser feito nosno modelo, na sede do departamento, no, e nas unidades do. Na sede o atendimento acontece das, nos postos de vistoria, das, e nas unidades docontinua funcionando dasTambém já está disponível o CRLV em versão digital . O documento pode ser baixado em aparelhos celulares ou tablets, é válido em todo o território nacional e substituiu completamente o documento obtido no Detran. O passo a passo está disponível no site do Detran-RJ. A exceção é para veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e transporte escolar que continuam necessitando emitir o documento nos postos do Detran, pois esse veículos possuem particularidades e precisam apresentar documentos como registro na ANTT e CSVs.