Crivella anuncia homenagem às vítimas da covid-19 e aos médicos no Réveillon no Rio

Rio - O prefeito Marcelo Crivella afirmou, nesta quarta-feira, que o réveillon na cidade do Rio terá uma homenagem aos médicos e um momento de silêncio pelas vítimas da covid-19, em respeito a seus familiares. Crivella também informou que deve promover eventos em diversos pontos do município com o objetivo de evitar o contágio em massa pelo vírus.

"Nós temos também o pesar, a tristeza, a angústia das mais de sete mil pessoas que nós perdemos nessa pandemia. Sete mil e poucas pessoas sendo que 10% mais ou menos vieram de fora do Rio. A ideia nossa é prestar uma grande homenagem a essa pessoas, aos seus familiares, fazendo um momento de silêncio, uma homenagem as vítimas e também fazer uma grande homenagem ao nossos médicos", afirmou Crivella.

Crivella afirmou que o objetivo de espalhar os eventos é evitar grandes aglomerações nas regiões da praia e no transporte público e que haverá controle por parte da fiscalização.



"Para evitar qualquer tipo de contágio em massa fazer diversas solenidades, shows, diversas atividades em pontos espalhados da cidade, como o Cristo Redentor, praia de Botafogo, praia da Barra da Tijuca, Aterro do Flamengo, Ilha do Governador, espalhar nossos eventos todos para que a gente possa ter os 12 milhões de pessoas que atualmente temos no Rio, mas em locais mais separados evitando grandes aglomerações no transporte e também na região da praia".

O prefeito ainda ressaltou que essa questão ainda está sendo discutido com a RioTour e com hotéis.