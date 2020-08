Agente penitenciário é encontrado morto em Nova Iguaçu

Rio - Um agente penitenciário identificado como Ezequiel Figueiredo foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira no bairro de Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência. A área foi isolada e a perícia, acionada. Segundo informações preliminares colhidas no local, o corpo estava com sinais de agressão. Após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado.



De acordo com a PM, ainda não há informações sobre as causas da morte. A ocorrência segue em andamento.



A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) lamentou a morte do servidor e ofereceu o apoio necessário aos familiares.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Ezequiel. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento.