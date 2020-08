Três criminosos morrem e dois são presos em operação na Região Metropolitana

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação desde a manhã desta quarta-feira no Complexo da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com as primeiras informações, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) trocaram tiros com suspeitos de tráfico e permanecem fazendo patrulhamento no local. Até o momento, três criminosos morreram e outros dois foram presos e encaminhados à 73ª DP (São Gonçalo). Nenhum policial ficou ferido.

Agentes informaram ainda que três pistolas, três fuzis e grande quantidade de drogas já foram apreendidas.

*Matéria em atualização