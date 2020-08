Homem condenado por ligação com o tráfico assume cargo de inspetor de presídio

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) nomeou Luciano Fagundes de Lima Pinheiro como inspetor de presídio apesar dele já ser condenado por ligação com o tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A nomeação foi publicada no boletim interno da pasta nesta terça-feira.

Em nota, a Seap informou que Luciano foi readmitido aos quadros da pasta em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina que candidatos de concursos públicos voltem a participar do certame caso tenham sido desclassificados por conta de responderem a inquéritos policiais ou ações penais ainda não transitadas em julgado.

O homem foi preso em 2014 no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações da polícia, ele foi apontado como informante do traficante conhecido como Menor P e fazia a ligação entre o então chefe do tráfico na região com o Nem da Rocinha.

Luciano foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão em regime aberto pelo crime de colaboração para o tráfico. No entanto, os agentes encontraram na casa dele uma arma com registro vencido e um carregador de uso proibido, o que levou a condenação por posse ilegal de arma, com pena de três anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. O agente penitenciário, porém, recorreu das sentenças em liberdade.

Ainda segundo a Seap, Luciano não possui condenação transitada em julgado, foi classificado no concurso e, por isso, foi readmitido.