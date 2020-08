Câmara dos Vereadores aprova programa de testagem de covid-19 nas escolas do Rio

Rio - A Câmara dos Vereadores aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei nº 1.830/20 que cria um programa para testagem regular do coronavírus e aferição diária de temperatura de alunos e profissionais de educação do Município do Rio, quando as aulas retornarem . O texto segue para a sanção do prefeito Marcelo Crivella.

“O programa terá que obedecer a alguns princípios: respeito à privacidade e à dignidade daqueles submetidos à testagem e aferição de temperatura corpórea; orientações e encaminhamentos necessários a pais, responsáveis e profissionais de Educação”, disse o vereador Célio Lupparelli (DEM), autor do projeto.

Não há data definida para volta às aulas na rede municipal ainda

Em relação à retomada de aulas na rede pública de ensino, a Prefeitura do Rio informou que não há ainda data concreta de retorno para a retomada das aulas nas escolas da rede municipal.

De acordo com a prefeitura, as datas publicadas no Diário Oficial são apenas previsões "que podem ser alteradas, de acordo com o monitoramento das curvas de contágio da covid-19, analisadas pelo comitê científico do município".