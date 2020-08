Retorno ao gramado

Após meses de inatividade por causa da pandemia do novo coronavírus, o projeto Craques da Vida, na Vila Aliança, volta a fazer a bola rolar para jovens da comunidade. Seguindo uma série de medidas de segurança que lembram os grandes clubes brasileiros, entre elas a testagem em todos os atletas que foram a campo, a comissão técnica levou o elenco ao gramado na última terça, para a alegria da garotada do time sub-18.

A exemplo de clubes profissionais, as jovens promessas do projeto seguiram um protocolo cuidadosamente elaborado para minimizar os riscos de contágio pela covid-19. A retomada das atividades foi dividida em duas fases: a de testes, realizados no fim de julho, em Bangu, com ajuda do Flamengo, e a dos treinos presenciais com capacidade reduzida, pelo menos por enquanto.

Nesta segunda fase (a atual), os treinos no campo são realizados na parte da manhã. Os atletas foram divididos em três grupos de oito, com treinamentos específicos e individualizados de até 30 minutos. Cada jogador precisa levar a sua própria água e chegar ao local de treino usando máscara facial, onde têm sua temperatura aferida e as mãos higienizadas com álcool em gel 70%. Ao fim de cada atividade, todos os materiais são sanitizados. Mesmo com todas as limitações, a ansiedade para o retorno era grande.

"Nem dormi direito. Eu passei a segunda-feira toda arrumando o material, fui dormir 22h e acordei 4h40. Os meninos ficaram muito felizes, tivemos uma resposta muito boa, eles entenderam por que atrasamos a nossa volta. Foram treinamentos muito eficazes. Estamos muito empolgados", revela o treinador e idealizador do projeto, Franklin Ferreira.

TREINOS DE EXCELÊNCIA

A metodologia utilizada nos treinos é a 180º TS, elaborada por Mateus Monteiro e Dihego Matheuz justamente para que os jovens de projetos sociais tenham treinamentos semelhantes aos de atletas profissionais. O objetivo é, além de fornecer aos garotos preparo físico e técnico de excelência, ajudá-los no desenvolvimento psicológico, cultural e social.