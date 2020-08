Lei determina campanha de combate à violência contra a mulher em condomínios e conjuntos habitacionais

Rio - O governador Wilson Witzel sancionou na última terça-feira (4) uma lei que obriga que condomínios residenciais, comerciais, conjuntos habitacionais e associações de moradores estampem cartazes com serviços de atendimento à mulher, para alertar sobre a violência doméstica, especialmente em tempos de confinamento obrigatório por conta da pandemia. Os cartazes instalados devem conter os telefones 180, da Central de Atendimento à Mulher, e 190, da Polícia Militar.

"O aumento da violência contra nós, mulheres, é assustador desde que diminuiu a circulação devido à pandemia. É essencial usarmos todas as ferramentas e espaços para dar apoio e mostrar que os canais de atendimento à vítima de violência doméstica estão funcionando, o que torna fundamental a parceria com os condomínios, associações de moradores e lugares onde as mulheres frequentam", afirmou a deputada estadual Mônica Francisco (PSOL), autora do projeto.