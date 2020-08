Rede pública esbarra em velhos problemas

A Prefeitura do Rio começou, nesta semana, um treinamento para a retomada das aulas na rede municipal que, por decreto do governo do estado, publicado ontem, estão suspensas até o dia 20 de agosto. A preparação começou em regime online, na última segunda-feira, mas passa a ser presencial na próxima semana, quando inicia a adaptação das escolas às normas da Vigilância Sanitária. Contudo, o cronograma foi alvo de críticas por parte dos sindicatos e lideranças do funcionalismo da Educação, alegando não terem sido consultados para a elaboração do plano. Segundo o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação (Sepe), a SME previa, inclusive, o retorno dos alunos para a segunda quinzena de agosto, tendo os dias 17, 24 e 31 como possibilidades.

Uma parte do treinamento proposto pela SME foi uma reunião, realizada com as direções das escolas, em que a pasta apresentou um protocolo de retomada e a convocação de reuniões presenciais para todos os funcionários.

O Sepe, que faz parte do grupo de trabalho instituído pela prefeitura, emitiu nota em repúdio ante a atitude da SME: "É chocante que a prefeitura esteja fazendo isso, pois se prontificou a debater com as diversas autoridades ali presentes a melhor forma de volta às aulas. E essas mesmas autoridades e representantes de entidades diversas têm se notabilizado, nas oito reuniões do GT realizadas até agora, pela unanimidade em torno da preocupação de apenas retornar às atividades presenciais quando a pandemia estiver controlada".

A decisão dos profissionais de Educação é justificada, ainda, por um relatório da CPI das Escolas, da Câmara de Vereadores do Rio. O documento, aprovado ontem, apontou diferentes problemas estruturais, que na verdade já são velhos conhecidos dos gestores da rede pública, entre eles "necessidade de obras urgentes, falta de iluminação; carga elétrica insuficiente para ar-condicionado; escassez de material de higiene; falta de portas e tábuas sanitárias nos banheiros; armazenamento de alimentos inapropriado; e cozinhas mal equipadas".