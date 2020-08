UFRJ adia início de aulas remotas para o dia 24 de agosto

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) adiou o início das aulas remotas da graduação. O novo calendário, chamado pela instituição período letivo excepcional, começa no dia 24 de agosto, com término em 14 de novembro.

De acordo com a UFRJ, o adiamento se deu pelo atraso na entrega dos chips de internet comprados pela instituição de ensino para serem distribuídos aos estudantes de baixa renda. As aulas tinham o início previsto para esta segunda-feira.

Ainda segundo a universidade, a empresa vencedora da licitação disse que não conseguiria entregar os mais de 3 mil dispositivos nesta semana. O adiamento aconteceu nesta quarta-feira em votação no Conselho de Ensino de Graduação (CEG).

As novas datas dos atos acadêmicos serão apreciadas pelo CEG e divulgadas no dia do 12 de agosto.