Chefe do tráfico de drogas em Rio das Ostras é preso na Niterói-Manilha

Rio - Agentes da 71ª DP (Itaboraí) apreenderam na noite desta quarta-feira (05) um carregamento de maconha que seria entregue na comunidade Operários, localizada no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Civil, um homem apontado como chefe do tráfico de drogas daquela cidade, foi preso em flagrante.



De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da distrital, o veículo usado pelo traficante foi interceptado na BR-101. Arthur dos Anjos Cordeiro, é oriundo do Comando Vermelho, segundo as investigações.



Ainda de acordo com a delegada, Arthur seria quem respondia por uma rede de abastecimento de entorpecentes na Região dos Lagos. As drogas saíam da Favela do Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense.



O carregamento estava escondido em um fundo falso. Arthur foi autuado por tráfico de drogas e deve ser levado nesta quinta-feira para o sistema prisional em Gericinó.