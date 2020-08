Passageiro de carro por aplicativo é preso com garrucha

Rio - Um passageiro de um carro acionado por aplicativo foi preso na Rua Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado. Ele estava com uma arma de fogo. De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) fizeram a abordagem e verificaram que o homem portava uma garrucha calibre 22. O caso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde o suspeito permanece preso.