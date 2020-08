Rio - Amigo, campeão, chefia, camarada e comandante: assim são chamados os garçons no Brasil. Responsáveis pelo atendimento ao cliente em bares e restaurantes, esses profissionais acabam, muitas vezes, criando um elo de amizade com os fregueses, seja pela força da rotina ou pelos momentos de celebração. Para os amantes de cerveja, especialmente, o papel do garçom vai além do ato de servir aquele chope gelado, ele faz parte da comemoração e é o encarregado por garantir que ‘saideira’ nunca acabe. Em homenagem ao dia em que a profissão é comemorada, 11 de agosto, a Ambev fez uma homenagem ao garçom aposentado que, nos últimos 48 anos, serviu com maestria os cariocas.



Eronides Borges de Lacerda ou, simplesmente, Seu Lacerda, atendeu por três décadas milhares de pessoas em um tradicional bar da Gávea, que recentemente encerrou suas atividades. Sem poder proporcionar a última saideira aos clientes e como uma forma de atender a pedidos para quem deseja agradecer a dedicação de Lacerda, a Ambev está em busca de seus antigos fregueses para realizar um happy hour virtual entre o profissional e os cariocas.



Em vídeo que presta homenagem a todos os garçons e garçonetes do Brasil, Lacerda reconhece a importância desses profissionais que, como todos os brasileiros, trabalham com dedicação, e, especialmente nessa profissão, buscam oferecer a melhor experiência para garantir um momento de celebração que é parte da memória de tantos clientes. “Se Deus quiser, essa última saideira com os amigos que fiz ao longo de quase 50 anos vai sair, mesmo que de uma forma diferente!”, comemora Lacerda.