Incêndio em quiosque no Piscinão de Ramos - Reprodução / TV Globo Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta quinta-feira, um quiosque no Piscinão de Ramos. O local fica entre a Avenida Brasil e o Piscinão, em Ramos, na Zona Norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h48 e o quartel de Ramos atua no local. Por volta das 8h15, os bombeiros ainda atuam no local e trabalham em fase de rescaldo.

Em imagens mostradas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, o quiosque atingido é o Quiosque da Arlete.

Equipes da Light também estão no local para verificar a ocorrência e dar apoio ao Corpo de Bombeiros caso seja necessário desligar a energia. De acordo com o Centro de Operações (COR) não há bloqueios no entorno.



Segundo os bombeiros, não houve vítimas no incêndio.