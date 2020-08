Rio - Uma mulher segue internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Daniela Souza dos Santos, de 27 anos, e o filho de quatro anos ficaram feridos durante um incêndio em casa no Complexo do Alemão , Zona Norte do Rio. O menino recebeu alta médica e social após avaliação do Conselho Tutelar, que acompanhará a família.