Rio - Policiais da 24ª DP (Piedade) estouraram, nesta quinta-feira, um depósito clandestino , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que servia de desmanche de veículos usado por uma organização criminosa que atua no estado do Rio e controla a venda de drogas no Morro do Urubu. No local, os agentes prenderam em flagrante um homem de 39 anos, pelo crime de receptação de veículos.

O galpão, situado no bairro do Jardim Anhangá, naquele município, contava com um sofisticado sistema de câmeras para monitorar a chegada da polícia. Lá, foram apreendidos quatro veículos roubados, um aparelho bloqueador de sinal, além de dezenas de peças de veículos.

Os carros encontrados foram roubados recentemente e já estavam cortados e com as peças embaladas para envio a ferros-velhos, demonstrando o profissionalismo dessa organização criminosa. Os policiais também cumpriram, contra o criminoso, mandado de prisão pelo crime de roubo. As investigações prosseguem para identificar os demais integrantes dessa organização criminosa.