Delegacia de Vila Isabel prende integrante da maior quadrilha de assaltantes de carro da Grande Tijuca

Rio - Policiais da 20ª DP (Vila Isabel), com base em ações de inteligência e trabalho de monitoramento prenderam, nesta quarta-feira, um homem apontado como integrante da maior quadrilha de assaltantes de carro da Grande Tijuca, na zona Norte do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça com base nas investigações da unidade.



De acordo com os agentes, o autor é responsável por dezenas de roubos de carros ocorridos nos últimos meses na região. Ele foi capturado em um quiosque localizado na Praia da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio e confessou a participação nos roubos.