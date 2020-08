Prefeitura do Rio promove adoção de gatos em live no Facebook neste sábado

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo promove neste sábado, uma live de adoção somente para gatos. O evento será transmitido às 10h pelo Facebook. Os 460 felinos que residem no abrigo esperam por um lar seguro, e por uma família que os ame, todos são castrados, vacinados, vermifugados e possuem microchip de identificação.

Os interessados em adotar um peludinho tem que entrar em contato peloOs animais adotados na live serão levados ao novo lar nas próximas semanas, por meio do projeto Entrega Pet. Lançada nesta quarentena, a iniciativa entrega o animal sem que o adotante tenha que sair de casa.A fazenda Modelo abriga cerca de 900 animais, entre cães e gatos, todos oriundos de abandono e maus-tratos, antes da pandemia do covid-19 a campanha de adoção 'Me beija, Me adota!' circulava nos finais de semana as praças da cidade, levando nossos animais para adoção. No plano de retomada decidimos por medida de prevenção, apresentar através da Live, contando sua história de vida, o resgate de cada um, comportamento, guarda responsável e adaptações no pós-adoção.A última live promovida pela Prefeitura, no dia 11 de julho, alcançou 40 mil pessoal para a campanha de adoção virtual de cães e gatos resgatados e cuidados pelo município. Durante as trocas de mensagens, 20 pessoas conseguiram um novo amigo.Live adoção de gatinhosData: 15/08/20Horário: 10hFacebook: www.facebook.com.br/subemoficial •Ser Maior de 18 anos;•Original e cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência;•Chamar nossa equipe pelo Whatsapp:(21)99399-3968•Fazer a entrevista com a nossa coordenadora de adoção, que será feita através de chamadas de vídeos.•Assim que sua entrevista for aprovada, agendamos o dia da entrega e levaremos até sua casa*.*Entrega somente na cidade do Rio de Janeiro.