Tijuca ganha nova sede de batalhão da polícia

Rio - Com a presença de moradores e comerciantes da região da Grande Tijuca , foi inaugurada nesta sexta-feira , a sede própria do batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (o Recom), na Avenida Heitor Beltrão.

O Recom, que não tinha sede própria, agora conta com 1.900 metros quadrados para abrigar a tropa e seus equipamentos. A unidade foi erguida em terreno antes inutilizado da Rio Trilhos e será estratégica. Isso porque dali sairão agentes para atender toda a Região Metropolitana.

O Recom vai dar prioridade ao reforço no patrulhamento de vias expressas e dos principais corredores viários do estado, especialmente na Região Metropolitana. Hoje, o Recom atua na BR-101, Linha Vermelha, Linha Amarela, Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti, Rocha Miranda, Irajá, Méier, Tijuca, Praça Seca e Ilha do Governador. De acordo com dados da PM, houve redução média de 35% nos índices criminais nas áreas críticas no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado.



"Com o novo quartel, nossa tropa terá mais capacidade para realizar treinamento e passará a contar com melhores condições de trabalho para desempenhar sua missão. Essa inauguração representa o reconhecimento ao trabalho que temos realizado", afirmou o comandante do Recom, coronel Marcelo Moreira Malheiros.