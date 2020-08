Troca de tiros entre policiais e ladrões de carro deixa um morto e quatro feridos

Rio - Um suspeito morreu e outros quatro ficaram feridos, nesta sexta-feira, durante uma troca de tiros com policiais civis e militares em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, equipes do 22º BPM (Maré) e do 3º BPM (Méier) apoiaram uma operação da 21ª DP (Bonsucesso), após informações de um suposto roubo em série na Linha Amarela, altura de Bonsucesso.